Irmakta 7 kiloluk sazan yakaladı, üreme dönemi olduğu için saldı

ORDU'da amatör balıkçı Çağlar Işık, Melet Irmağı'nda yakaladığı yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki sazan balığını üreme döneminde olduğunu fark edince yeniden suya bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Altınordu ilçesinden geçen Melet Irmağı'nda sabah saatlerinde balık avına çıkan Çağlar Işık, somon avlamak için oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Işık, verdiği mücadelenin ardından yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardı. Balığı inceleyen Işık, sazanın üreme döneminde olduğunu belirledi. Doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak isteyen Işık, balığı yanında götürmek yerine yeniden suya bırakma kararı aldı. Sazanı ırmağa bırakan Işık'ın o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'ÇOK GÜZEL BİR SAZAN'

Arkadaşı Mete Öztürk ile birlikte somon avına çıktıklarını belirten Işık, "Arkadaşım 2 tane somon balığı yakaladı. Benim de şansıma sazan balığı geldi. Ama bu balıklar üreme dönemi ve tutulması yasak olduğu için sürdürülebilir avcılık adına ırmağa bırakıyoruz. Çok güzel bir sazan ve bizi biraz yordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı