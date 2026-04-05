Evinde çıkan yangında ağır yaralandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, evde yalnız yaşayan Adil Aktepe (80), ağır yaralandı.

Yangın, saat 23.50 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 595'inci Sokak'a meydana geldi. 9 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yalnız yaşayan ve alevlerin arasında kalan Adil Aktepe, itfaiye erleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan Aktepe, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Tedaviye alınan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı