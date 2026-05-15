Ordu'da aynı gün vefat eden kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 55 yaşındaki Muhittin Sarıçobanoğlu'nun vefatını öğrenen 77 yaşındaki annesi Hüsne Sarıçobanoğlu rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlu aynı gün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Salman Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Muhittin Sarıçobanoğlu dün vefat etti. 77 yaşındaki anne Hüsne Sarıçobanoğlu oğlunun vefat haberini öğrenmesinin ardından rahatsızlandı.

Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlu için Salman Mahallesi'ndeki Çamaalan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, aile ve yakınların yanı sıra Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile vatandaşlar katıldı. Cenazeler, namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
