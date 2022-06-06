Ordu'da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karahamza Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım Kuzdere ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Amca Kuzdere tabanca ile yeğenlerine kurşun yağdırdı. Bu sırada Süleyman Kuzdere de tabancasıyla karşılık verdi. Necmettin Kuzdere, olay yerinde hayatını kaybederken, Süleyman Kuzdere, Hanım Kuzdere ve Cevat Kuzdere yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.