Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı

Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 aylık süreçte nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 163 kişi yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
