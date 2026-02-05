Ordu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı
Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 aylık süreçte nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 163 kişi yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Ordu'da 2 ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik 1 Aralık 2025-4 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 163 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel