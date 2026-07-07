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Ordu'da polis ekiplerince 17 bin 826 araç denetlendi

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Ordu'da polis ekiplerince 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yapılan trafik uygulamalarında 17 bin 826 araç denetlendi, 2 bin 641 sürücüye işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 60 kazada 86 kişi yaralandı.

Ordu'da polis ekiplerince trafik uygulamalarında 17 bin 826 araç denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 17 bin 826 araç kontrol edildi, 2 bin 641 sürücüye ilgili maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi, 38 sürücü belgesi geri alındı.

Öte yandan söz konusu tarihlerde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 60 kazada 86 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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