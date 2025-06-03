Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Karalama Kampanyasına Tepki

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Karalama Kampanyasına Tepki
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, medya organları aracılığıyla yürütülen yalan ve iftira dolu bir karalama kampanyasına karşı yazılı açıklama yaptı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik saldırılara karşı yasal haklarını kullanacaklarını belirttiler.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve medya organları eliyle planlı ve organize şekilde yürütülen, tamamıyla yalan, iftira ve çarpıtmaya dayalı bir karalama kampanyasının hedefi haline geldikleri belirtildi.

Sistematik saldırıların hedefinde yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanının olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda belediyemizin kurumsal itibarı ve Ordu halkının bize duyduğu güven yer almaktadır. Sözde habercilik kisvesi altında bir televizyon kanalı aracılığıyla servis edilen, hiçbir belgeye veya somut bilgiye dayanmayan içerikler, açıkça tehdit ve şantaj niteliği taşımakta, medya gücü ise adeta bir suç aracına dönüştürülmektedir. Bu durum yalnızca etik ve ahlaki değil, aynı zamanda hukuki sınırları da aşan açık bir suç teşkil etmektedir. Belediyemiz tüm yasal haklarını kullanacak ve sorumlular hakkında gerekli suç duyurularını ivedilikle gerçekleştirecektir."

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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