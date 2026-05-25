Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Kurban Bayramı mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Güler, mesajında, Kurban Bayramı'nda paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Vatandaşların bayramı en iyi şekilde geçirmeleri amacıyla belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kültüründe yer alan değerlerimizin bütün halinde paylaşıldığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi, kardeşlik ve vuslat günleri olan bayram günleri, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan, örf ve adetlerimizin renkli tarafını oluşturan müstesna günlerdir. Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Ordulu hemşerilerimin ve tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."