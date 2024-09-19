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Motosikletle Tehlikeli Sürüş Yapan Adem T., Jandarma Astsubayı Şehit Etti

Motosikletle Tehlikeli Sürüş Yapan Adem T., Jandarma Astsubayı Şehit Etti
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Ordu'da, 'Dur' ihtarına uymayarak Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına neden olan Adem T.'nin tehlikeli motosiklet sürüş videoları sosyal medyada ortaya çıktı. Adem T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ORDU'da, 'Dur' ihtarına uymayıp, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına neden olan Adem T.'nin tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Tek teker üzerinde motosiklet sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Adem T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.'nin kullandığı motosiklet, Çangır'a çarptı. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Adem T. de hastanede tedaviye alındı.

Adem T., tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Adem T.'nin motosikletiyle tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem T., bir videosuna 'Ekipman önemli arkadaşlar, siz giyin' notunu düştüğü görüldü. Adem T.'nin bir videoda ise bir elinde telefonla tek teker üzerinde tek elle motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

Adem T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Emrullah CESUR/ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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