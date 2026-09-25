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Ordu Altınordu'da kayıp Nihat Akyazı'nın cansız bedeni sahilde bulundu

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Ordu Altınordu'da kayıp Nihat Akyazı'nın cansız bedeni sahilde bulundu
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Dün akşam evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamayınca ailesinin ihbarıyla arama başlatıldı. Bugün sabah sahilde hareketsiz yatan kişinin Akyazı olduğu belirlendi; cansız bedeni otopsiye gönderildi, olayla ilgili soruşturma açıldı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde dün akşam evden çıktıktan sonra haber alınamayan Nihat Akyazı'nın sahilde cansız bedeni bulundu.

Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Nihat Akyazı'dan haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişinin Nihat Akyazı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Akyazı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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