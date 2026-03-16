Orban: Macaristan, Huzur ve Güvenlik Adası Olmaya Devam Edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1848 devrimi ve bağımsızlık savaşının yıldönümünde düzenlenen mitingde, ülkesinin güvenlik ve huzur adası olma misyonunu sürdüreceğini ifade etti. Orban, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin daha fazla müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

BUDAPEŞTE, 16 Mart (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1848 devrimi ve bağımsızlık savaşının yıldönümünü anmak üzere düzenlenen büyük mitingde, Macaristan'ın bir "güvenlik ve huzur adası" olmaya devam edeceğini söyledi.

Pazar günkü miting için parlamento binası önünde toplanan on binlerce destekçisine hitap eden Orban, komşu Ukrayna'daki çatışmanın daha da tırmanabileceği uyarısında bulunarak, hükümet olarak çatışmaya daha fazla müdahil olmaya karşı olduklarını vurguladı.

Petrol sevkiyatı ve ikili ilişkilerle ilgili son dönemde yaşanan gerilim nedeniyle Kiev'i eleştiren Orban, Macaristan'ı "barışsever ve sabırlı bir ülke" diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua
