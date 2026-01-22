Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'nin, savaşı sona erdirmek istemediğini savundu

Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin desteğine rağmen Ukrayna'nın savaşını sona erdiremediğini savunarak, Zelenskiy'nin çaresiz durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca, Macaristan'ın Ukrayna'ya elektrik ve yakıt sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin "her türlü desteğine" rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı "sona erdiremediğini veya erdirmek istemediğini" savundu.

Başbakan Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zelenskiy'e hitaben açıklama yaptı.

Orban, "Anlaşmaya varamayacağımız anlaşılıyor. Ben Macar halkına hizmet eden özgür bir adamım. Siz ise 4. yılına giren bir savaşı, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) verdiği her türlü desteğe rağmen sona erdirememiş ya da erdirmek istememiş çaresiz durumdaki birisiniz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin "savaş çabalarını" desteklemeyeceğini belirten Orban, Macaristan'ın bu ülkeye elektrik ve yakıt sağlamaya devam edeceği konusunda Ukrayna halkının güvenebileceğini kaydetti.

Orban, "Gerisini hayatın kendisi çözecek ve herkes hak ettiğini alacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
