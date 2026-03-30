Macaristan: İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesi kabul edilemez

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başbakan Orban, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Orban, "Bu durum savaş koşulları ve genel güvenlik önlemleri göz önüne alındığında bile, biz Hristiyanlar için kabul edilemez. Savaşın herhangi bir dine mensup insanları ortak kutsal kentimiz Kudüs'ten dışlamasına izin vermemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.