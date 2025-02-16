Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Ziyareti
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi temasları kapsamında Katar'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Katar'da resmi temaslarda bulunan Oramiral Tatlıoğlu, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alıp, görevli personelle bir araya geldi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel