Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

ABD'li televizyon yıldızı Oprah Winfrey, Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenlemenin "dünya çapında bir ilk" olduğunu ve ülkenin gençlerin hayatını iyi yönde değiştireceğini belirtti.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Winfrey, turnesi kapsamında Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan TikTok Entertainment Centre'daki ilk etkinliğinde, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenlemeye değindi.

Winfrey, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağının dünyada bir ilk olduğunu ve çocukların hayatlarını daha iyiye doğru değiştireceğini ifade etti.

Sosyal medya bağımlılığının gençler üstündeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Winfrey, yüz yüze iletişim kuramayan ve sohbet edemeyen birçok genç olduğunu vurguladı.

Winfrey, özellikle erkeklerin çok erken yaşta cinsel içeriklere maruz kaldığı için bu sorunları yaşadığını dile getirdi.

ABD'li televizyon yıldızı Winfrey, "Gerçek bir insanla konuşarak sosyalleşmeyi deneyimlemediler. Bir kez daha, Avustralya dünyanın geri kalanına öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Winfrey, mesleğe ilk başladığı yıllarda ırk ayrımcılığıyla karşılaştığını belirterek, nazik, dürüst ve bilinçli olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişim yasağı

Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, bu tarihten itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram 4 Aralık'ta Avustralya'daki yaklaşık yarım milyon hesabı kapatmaya başlamıştı.