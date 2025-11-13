OpenAI, NYT'nin Telif Hakkı Davasında Kayıtların Paylaşımını İstemiyor

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, New York'taki federal mahkemeden, The New York Times (NYT) ve bazı medya kuruluşlarının açtığı telif hakkı davası kapsamında 20 milyonu aşkın anonim ChatGPT sohbet kaydının paylaşılmasını öngören kararı geri çevirmesini talep etti.

ChatGPT'nin kullanıcılara tehlikeli tavsiyelerde bulunduğu ve telifli içerikleri "eğitim" amacıyla kullandığı gerekçeleriyle açılan davalarla gündeme gelen OpenAI, bu kez medya kuruluşlarının telif hakkı iddialarına ilişkin yürütülen dava hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, New York'taki federal mahkemeye sunulan dilekçede bu kayıtların paylaşılmasının 20 milyondan fazla kullanıcının özel konuşmalarını ifşa edeceği belirtildi.

Bu sohbetlerin "yüzde 99,99'unun" dava konusuyla ilgisi bulunmadığı savunulan açıklamada, OpenAI'ın mahkemeden NYT'nin talebini reddetmesini istediği kaydedildi.

New York Times sözcüsü ise Fox News'e yaptığı açıklamada, OpenAI'ın açıklamasının kullanıcıları yanıltıcı nitelikte olduğunu savunarak, "Hiçbir ChatGPT kullanıcısının gizliliği risk altında değil. Mahkeme, OpenAI'ın anonim örnek kayıtları, gizlilik koruması altında sunmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

OpenAI'ın kayıtları sunması için cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

"Telif hakkı" davaları

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Şubat 2024'te OpenAI, NYT'nin açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.

Aralarında Denver Post, Chicago Tribune ve New York Daily News'in bulunduğu Alden Global Capital isimli yatırım fonuna ait 8 yerel gazete de 30 Nisan 2024'te, "telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz ve ödeme yapmadan" kullandığını iddia ettikleri OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açmıştı.