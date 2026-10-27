Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OpenAI'nin modelleri matematik, bilgisayar ve kuantum fiziğinde üç sonuca ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OpenAI, modellerinin matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziğinde üç bilimsel sonuca ulaştığını açıkladı. Şirket, bulguların Lean ile doğrulandığını ve ham verilerin bağımsız incelemeye açılacağını belirtti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, modellerinin matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziği alanlarında üç önemli bilimsel sonuca ulaştığını belirterek, bulguların doğrulanması ve bilim dünyasındaki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla uzman araştırmacılarla işbirlikleri başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka modelleri, matematikte harmonik analiz alanındaki yerel yumuşatma varsayımını tüm boyutlarda kanıtladı.

Ayrıca, bilgisayar biliminde uzun süredir doğru kabul edilen Üstel Zaman Hipotezi'ni (ETH) çürüttü ve kuantum renk dinamiği (QCD) dahil bazı kuantum alan teorilerinin matematiksel varlığını kanıtlamaya yönelik sonuçlar üretti.

Sonuçların bilimsel açıdan anlaşılması için üç farklı yöntem izlemeyi planlayan şirket, araştırmacıların yapay zeka tarafından üretilen çıktıları incelemesine ve bunları bağımsız biçimde doğrulamasına olanak tanıyacağını kaydetti.

OpenAI, araştırma sonuçlarına ilişkin ham verilerin bağımsız incelemeye açılacağını ve bulguların bilgisayar bilimi alanındaki etkilerinin tartışılacağı bir konferansın finansmanının üstlenileceğini duyurdu.

Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, Lean adlı doğrulama metodu kullanılarak teyit edildi.

Kaynak: AA
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor