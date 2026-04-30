"Open House İstanbul" ile şehrin öne çıkan mimari yapıları ziyarete açılıyor

İstanbul'un tarihi, kültürel ve mimari açıdan öne çıkan yapıları, "Open House İstanbul" kapsamında, 7-10 Mayıs'ta ziyarete açılıyor.

Beyoğlu ve Adalar'da konumlanan 40'tan fazla yapının ziyarete açıldığı etkinlikte katılımcılar, farklı dönemlere ait mimari yaklaşımlar ve İstanbul'un katmanlı yapısını birlikte deneyimleme fırsatı edinecek.

Jotun ana sponsorluğunda hayata geçen etkinlikte, küratörlüğünü mimar Cem Sorguç'un üstlendiği "Jotun Rotası", Beyoğlu'nda özel bir keşif imkanı sunuyor. 150 yıllık pasajlar ve geçitler üzerinden şehrin değişen dokusunun öne çıkarıldığı rota kapsamında, renklerin ve mekanların birlikte kurduğu etkileşimin ilgililere sunulması amaçlanıyor.

Söyleşiler, atölyeler ve yürüyüş rotalarının da yer aldığı "Open House İstanbul", mimarlığı sadece profesyoneller için değil herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, festivalin programına ve detaylarına https://openhouseistanbul.org sitesinden erişebilecek.

Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında yer alan rotalar için 2 Mayıs itibarıyla site üzerinden rezervasyon yapabilecek.