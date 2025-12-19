Onur Ünlü'nün yeni projesi "Kurumuş" filminin çekimleri başladı

Senaryosunu Onur Ünlü ve Çağrı Erdoğdu'nun kaleme aldığı, Ünlü'nün ayrıca yönetmen koltuğuna oturduğu "Kurumuş" filminin çekimleri başladı.

Kült Yapımdan yapılan açıklamaya göre, filmin çekimleri Beykoz, Kadıköy, Çekmeköy ve Maltepe ilçelerinin farklı semtlerinde gerçekleştirilecek. Film, dezavantajlı bir mahalleden çıkarak ulusal bir ses yarışmasında yarı finale kalan genç kadın Erva ile mafyaya bulaşmış eski sevgilisi Furkan arasındaki gerilimli hikayeyi konu ediniyor.

Hikayede gelişmelerin Tiktok üzerinden izlendiği gençlik filminde, "Veda Mektubu", "Ramo" ve "Çukur" filmlerinde rol alan Hande Elaman başrolde yer alıyor.

27. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" adayı gösterilen Aleyna Akdemir de filmde "Muzaffer" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

"Umami" filmiyle ismini duyuran Mertkan Erkan ise filmde "Furkan" karakterini canlandıracak. Filmde ayrıca "Doğu" ve "İnci Taneleri" dizilerinde oynayan Mehmet Berkay Baygın rol alacak.

Filmin baş yapımcılığını ise OT Dergisinin de yayıncısı olan şair Dündar Hızal üstlendi. Filmin ortak yapımcılığını ise ünlü yönetmen Jafar Panahi ve G11 Production LLC kurucusu Bilal Bağcı gerçekleştiriyor.