Haberler

Klip çekiminde atın çarptığı sanatçı Onur Akın olayı yara almadan atlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de klip çekimi sırasında atın çarpması sonucu düşen sanatçı Onur Akın, olayı yara almadan atlattı ve çekimlere devam etti.

Kayseri'de dün klip çekimi sırasında atın çarptığı sanatçı Onur Akın, olayı yara almadan atlattı.

"Sen Gidersen" adlı şarkısının klip çekimleri için dün Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'na gelen Akın, çekim esnasında koşan atlardan birinin çarpması sonucu yere düştü.

Olayı yara almadan atlatan Akın, kalkarak klip çekimlerine devam etti.

Klip yönetmeni Burak Yıldırım, AA muhabirine, sanatçı Akın'ın klip çekimi için Niğde ve Nevşehir'deki çekimlerin ardından Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Atlarının olduğu bölümü çekerken koşan atlardan birinin Akın'a çarptığını belirten Yıldırım, "Çekim anında, atlardan biri koşarken Onur Bey'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle omuzunun üstüne düştü. Üzeri çamur oldu. Allah'tan olayı yara almadan atlattı. Hatta kısa sürede düştüğü yerden kalkarak klip çekimine devam etti." dedi.

Onur Akın ise 38 yıllık sanat hayatında bunun da başına geldiğini söyledi.

Olay anını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"At tarafından az daha nalları dikiyordum. Kayseri'de atlarla yapılan çekim, 3 günlük klip çekimin bir bölümüydü. Orada gerçekten çok endişelendim. Çünkü yabani atlar bunlar, sağımdan solumdan koşarak üzerime geliyorlar. Ben 'birisi bana vurmasın' dedim. Yönetmen, 'yok abi biz kaç çekim yaptık, bir sürü düğün çekiyoruz, bir şey olmaz' dedi. Bunları konuşurken arkamdan bir at vurdu. Nerden, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum. Allah'tan yer çamurdu, kar yağıyordu, ben yumuşak bir yere düştüm. Düştüğüm anda en büyük korkum diğer atların da üzerimden geçmesiydi. Olmadı çok şükür. Bütün ekip ve ben şok yaşadık, çok da korktuk. Ucuz atlattık çok şükür, Allah bizi korudu."

Öte yandan klip çekiminde koşan atlardan birinin sanatçı Akın'a çarpması kamerayla kaydedildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title