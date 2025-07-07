Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi
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OMÜ'de gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde, yabancı öğrencilere aşure kültürü tanıtıldı. Etkinlikte Türk bayrağı motifli aşure tepsisi ilgiyle karşılandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı motifiyle süslenmiş aşure tepsisi ilgi gördü.

Etkinlikte OMÜ'de öğrenim gören yabancı öğrencilere de aşure kültürü tanıtıldı. Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler, aşureyi ilk kez tatarak anlamını öğrenme fırsatı buldu.

Programa OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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