Haberler

Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu ve çalıştay raporlarını içeren eserini takdim etti.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu. Kahveci, sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek, sendikamız Türk Sağlık-Sen'in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini ve Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz 6 çalıştayda hazırlanan raporları içeren, 10 kitabın yer aldığı 'Çalışma Hayatında Sahadan Talepler ve Öneriler: Türk Sağlık-Sen Çalıştayları' adlı eserimizi takdim ettim. Nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu