Önder Aksakal: "Üç Milletvekilini Bir Vatan Haininin Ayağına Götürmenin Asil Türk Milletinin Şaşmaz Terazisinde Nasıl Tartılacağını Görüp Yaşayacağız"

(TBMM) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kapalı kapılar arkasında kimlerle planlandığı konusunda hiçbir bilginin olmadığı defakto bir kararla Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran yüce Meclisin kurumsal yapısını temsil edecek şekilde üç milletvekilini 'komisyon görevlisi' adı altında Türkiye Cumhuriyeti devletini bölüp parçalamak için silahlı örgüt kurmuş bir vatan haininin ayağına götürmenin asil Türk milletinin şaşmaz terazisinde nasıl tartılacağını da hep birlikte görüp yaşayacağız" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, aynı zamanda üyesi oladuğu Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üç üyesinin dün gerçekleştirdiği İmralı ziyaretine ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu. Aksakal, şunları kaydetti:

"Ortadoğu'yu yeniden biçimlendirme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Amerika ve İsrail'in hazırlanmış bir senaryo çerçevesinde tavşana kaç, tazıya tut politikaları ile sürdürülen ve bölge ülkelerinin de değişik sebeplerle sessiz kaldıkları tiyatro aynen devam ediyor. Bugün bölgede ve ülkemizde eş zamanlı olarak yaşananlar birer tesadüf değil, tam aksine nihai hedefinde Türkiye olacak şekilde planlanmış stratejilerin dönemsel olarak hayata geçirilmesi sürecidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başta terör örgütü PKK ve türevlerine yönelik ortaya konulan Terörsüz Türkiye perspektifi, muhatabı olan örgüt ve elebaşları tarafından ciddiye alınmadığı gibi, bu terör örgütlerini yaratan ve kullanan mekanizmalar tarafından gereğinin yerine getirilmesi noktasında duyarsız davranılmaktadır. Zira ortaya koymuş olduğumuz şartlar başta Amerika ve İsrail olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de hesaplarını bozmaktadır.

"Türk milletinin şaşmaz terazisinde nasıl tartılacağını görüp yaşayacağız"

Türkiye olarak ortaya konulan çerçeve çok açık ve nettir. PKK ve iltisaklı tüm yapılar silahlarını bırakacak, ondan sonra bazı yasal çalışmalar Meclis gündemine taşınacaktır. Ancak görüyor ve izliyoruz ki bu kapsamda kayda değer bir gelişme henüz yaşanmamıştır. Bilakis PKK terör örgütünün Kandil'de mukim bir yöneticisi hala daha İmralı'da cezasını infaz etmekte olan bebek katiline af beklediklerini, onun kuracağı bir partide kendileri ve avanesiyle birlikte siyaset yapacakları hayalini öne net bir dille ileri sürmektedir. Bunun bırakın kabul edilmesini, bir şart olarak ortaya sürülmesine dahi fırsat vermeyi, bu densizliği ve pespayeliği tekzip etmemeyi kadim Türk milletinin elli yıllık terörle mücadele geçmişine saygısızlık, bu yolda canını feda etmiş binlerce şehidimize hakaret ve ihanet olarak görürüz.

Kapalı kapılar arkasında kimlerle planlandığı konusunda hiçbir bilginin olmadığı defakto bir kararla Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran yüce Meclisin kurumsal yapısını temsil edecek şekilde üç milletvekilini 'komisyon görevlisi' adı altında Türkiye Cumhuriyeti devletini bölüp parçalamak için silahlı örgüt kurmuş bir vatan haininin ayağına götürmenin asil Türk milletinin şaşmaz terazisinde nasıl tartılacağını da hep birlikte görüp yaşayacağız. Hatta sizlerin de bildiği üzere dün akşam saatlerinde TBMM'den yapılan açıklamaya göre İmralı ziyareti gerçekleştirilmiş, dönülmüş, Meclis Başkanımıza bilgisi bile verilmiş. Sürate bakar mısınız? İmralı ziyaretine giden üç Komisyon üyesinin, yapılan 3 saat süren görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar elde edildiği yönünde açıklamaları da kamuoyu ile paylaşıldı.

"SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi Şahin'i görüşmek için İmralı'ya davet etmiş"

Terörsüz Türkiye amacıyla yapılan çalışmaların daha sonraki aşamalarında gündeme gelebilecek müspet ya da menfi sonuçları yanında, İmralı'daki terör elebaşının ayağına gidilmesinin makul ve inandırıcı gerekçelerinin halka ve topluma anlatılması görevi ve sorumluluğu elbette oraya koşa koşa giden siyasi yapıların omuzlarında olacaktır. 40'ncı yılını on gün önce geride bırakmış Demokratik Sol Parti olarak bu aşamada yaşananlara temkinli yaklaştığımızı vaki işleyiş şekline onay vermediğimizi daha önce de belirtmiştik. Şimdi yine bazı basın organlarında çıkan haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla PKK'nın İmralı'da cezasını infaz eden elebaşı, oradan yazdığı mektupla bir diğer terör örgütü olan SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi Şahin'i görüşmek için İmralı'ya davet etmiş. Eğer bu bilgi de doğruysa, daha önce de söylediği gibi bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Demek ki her şey aşırılmış, pişirilmiş, 5 Ağustos'tan bu yana 18 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün gelinen aşama için bir misyonu yerine getirmek üzere oluşturulmuş anlamı çıkacaktır."