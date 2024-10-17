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OMÜ Öğrencileri Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kadınlara yönelik şiddete ve cinayetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Beyzanur Bayır, kadının gücüne ve haklarına vurgu yaptı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kadınlara yönelik şiddete ve cinayetlere dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, pankartlarla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Beyzanur Bayır, Türkiye'nin dünyada ilk olarak kadına seçme ve seçilme hakkını tanıdığını hatırlatarak, "Bu dönem kadınlara yaşama hakkı verilmiyor. Sesi olan kadın, dik duruşuyla tüm dünyayı fethedebilir. Kadınlardan korkmayın, kadınlarımıza güzel sözler söylemek, onların ruhunu okşamayı sağlar. Kadınlarımız naif olmasının yanında yeri geldiğinde haksızlıklara boyun eğmeyen cesur ve dirençli bir yapıya sahiptirler." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

samsun

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