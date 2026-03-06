Haberler

Farklı ülkelerden OMÜ'ye gelen öğrenciler iftar sofrasında buluştu

Farklı ülkelerden OMÜ'ye gelen öğrenciler iftar sofrasında buluştu
Güncelleme:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ramazan ayında farklı kültürlerden gelen öğrencilere yönelik iftar programı düzenleyerek birlik ve paylaşma ruhunu pekiştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen iftar programında üniversite yöneticileri, idari personel ve yabancı öğrenciler aynı sofrada bir araya geldi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'da öğrenim gören Türkiye burslusu öğrenciler için düzenlenen programa OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Türkiye Bursları Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Yener Aksoy ile üniversitenin idari personeli ile farklı ülkelerden gelen öğrenciler katıldı.

Ramazan ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedilmesi amacıyla düzenlenen programda öğrenciler ile üniversite yöneticileri aynı sofrayı paylaşarak iftar yaptı.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya geldiği buluşma, kültürel etkileşimin güçlenmesine ve öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında samimi sohbetlerin gerçekleşmesine vesile oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
