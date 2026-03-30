OMÜ'de "Sıfır Atık Hackathonu" ile atıklar sanata dönüştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hackathonu", öğrencilerin yoğun katılımı ve yaratıcı projeleriyle gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve "Atıktan Sanata" temasıyla hayata geçirilen yarışmada öğrenciler, plastik, cam, metal, kağıt ve tekstil gibi farklı atık türlerini kullanarak estetik ve işlevsel tasarımlar ortaya koydu.

Yarışma sürecinde problem çözme ve kaynakları verimli kullanma becerilerini sergileyen öğrencilerden Hamza Tokuç birinci, Melih Can Şağban ikinci, Murat Mansur ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilinçli bireyler ve güçlü kurumsal politikalarla inşa edilebileceğini vurguladı.

Üniversitelerin topluma örnek olması gerektiğini belirten Rektör Aydın, "Doğal kaynakların hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle atık yönetimi, sürdürülebilir kampüs hedefimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Sıfır atık yaklaşımı günümüz dünyasında bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, sürdürülebilirlik vizyonunu çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele aldıklarını, bu sürecin enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi uygulamalarla desteklendiğini kaydetti.

Kampüs genelinde yürütülen geri dönüşüm modellerine de değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde atıkları bir yük olarak değil, değerlendirilebilir bir kaynak olarak görüyoruz. Bu anlayışla geri dönüşüm süreçlerini etkin şekilde uyguluyor, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan verimli sonuçlar elde ediyoruz."

Etkinlikler kapsamında ayrıca kampüsteki atık yönetimi sistemlerinin tanıtımı yapıldı. OMÜ Yaşam Merkezi'ndeki depozito iade makinesi ve Fen Edebiyat Fakültesindeki kompostlaştırma ünitesi öğrencilere yerinde tanıtılarak, atıkların nasıl ekonomik değere ve toprak iyileştirici doğal ürünlere dönüştürüldüğü uygulamalı olarak gösterildi.