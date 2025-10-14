OMÜ'de Öğrencilere Narkotik ve Siber Suçlar Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrencilere yönelik narkotik ve siber suçlar eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ile Havza MYO iş birliğinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince öğrenci ve öğretim görevlilerine, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme" faaliyetleri kapsamında narkotik ve siber suçlar eğitimi verildi.

Okul anfisinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere uyuşturucunun zararları, insan üzerindeki biyolojik ve psikolojik etkileri, uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele uygulaması UYUMA ile siber zorbalık, sosyal medya kullanımı, siber güvenlik, ekran bağımlılığı gibi konular ile ilgili bilgi aktarıldı.

Eğitimde, narkotik ve siber suçlar ile ilgili kısa film de izletildi.