OMÜ'de Öğrenci-Mezun Buluşması Gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulunda öğrenci-mezun buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Anadolu Ajansı muhabiri İlyas Gün, üniversite öğrencilerle söyleşi yaptı.

Yurt içi ve yurt dışında yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktaran Gün, "Bugün mezun olduğum kampüste bulunmak benim için hem gurur hem de büyük bir mutluluk kaynağı. O zamanlar ben de sizler gibi hayaller kuran bir öğrenciydim. Şimdi o hayallerin bir kısmını gerçeğe dönüştürmüş biri olarak karşınızdayım." dedi.

Mesleğinin çok deneyen ve pes etmeyenleri ödüllendirdiğini vurgulayan Gün, şöyle devam etti:

"Medya dünyasında çalışmak, bazen sabahın erken saatlerinde bir haberi yakalamak, bazen bir markanın kimliğini sıfırdan inşa etmek demektir. Bir gün masa başında strateji yazarken, ertesi gün sahada çekim yapabiliyordum. İşte bu çeşitlilik bana hem esneklik kazandırdı hem de ne olursa olsun öğrenmeyi bırakmamam gerektiğini öğretti. Kariyerim boyunca fark ettiğim en önemli şey şu oldu, kendini ifade edebilen insan, her alanda bir adım öndedir."

Gün, üniversitede öğrendiklerinin hepsinin bir gün karşısına çıktığına işaret ederek, her zaman öğrencilerin değişime açık olmaları gerektiğini kaydetti.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esma Gökmen, programın sonunda İlyas Gün'e teşekkür belgesi verdi.