OMÜ'de Fidan ve Çiçek Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) fidan ve çiçek dikim etkinliği gerçekleştirildi.

OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve OMÜ Çevre Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte 180 fidan ve çiçek toprakla buluşturuldu.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, buradaki konuşmasında, etkinliğin doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması hedeflerine katkı sağlamak için düzenlendiğini belirterek, "Fidan ve çiçek dikim faaliyetleri ile üniversitemizin uluslararası alanda GreenMetric sıralamasında da rekreasyonel ve bitki örtülü alanları artırılacak. Bu tür etkinlikler, toplumun çevre konularına olan duyarlılığını artırarak sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için önemli bir adımdır." dedi.

Etkinliğe Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çetin Kurnaz, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Aykaç Özen ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.