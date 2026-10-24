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Omsk Valisi Hotsenko, İHA'ların sanayi bölgesine ulaştığını bildirdi

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Rusya'nın Omsk Bölgesi Valisi Vitaliy Hotsenko, Ukrayna'ya ait İHA'ların Omsk'un kuzeyindeki sanayi bölgesine ulaştığını bildirdi. Hava savunması çalıştırılırken Rosaviatsiya, İHA tehdidi nedeniyle Omsk Havalimanı'nda iniş-kalkışlara geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Rusya'nın Omsk Bölgesi Valisi Vitaliy Hotsenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Omsk şehrinin kuzeyindeki sanayi bölgesine ulaştığını bildirdi.

Hotsenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin bölgeye yönelik İHA saldırısını engellemek için çalıştırıldığını belirtti.

İHA'ların şehrin kuzeyindeki sanayi bölgesine ulaştığını ifade eden Hotsenko, olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildiği ve çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.

Hotsenko, saldırının yol açtığı hasar veya olası can kaybına ilişkin detay verdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden geldiği iddia edilen görüntülerde bazı sanayi tesislerinden alev ve yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), İHA tehdidi nedeniyle Omsk Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Ukrayna sınırına yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Omsk bölgesinde, Rus enerji şirketi Gazprom Neft'e ait Omsk Petrol Rafinerisi de bulunuyor.

Kaynak: AA
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