Ömer ve Leyla izleyicilerin yeni sevgilisi

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve cuma günlerinin en çok izlenen dizisi olan 'Kasaba Doktoru'nda Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Ömer karakteriyle Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Leyla'nın romantizmle bezenmiş tatlı atışmaları izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Dizinin izleyicileri sosyal medyada 'LeyMer' etiketiyle birçok paylaşım yaparken, ikilinin sahneleri merakla bekleniyor.

İzleyiciler tarafından çok yakıştırılan Ömer ve Leyla, mesleklerini en başarılı şekilde yerine getirmek için çabalamaya devam ederken özel hayatlarında da farklı zorluklarla karşılaşacak. Kendilerini hayat kurtarmaya adayan ikilinin yıllar sonra aynı hastanede bir araya gelmesi her hafta merakla beklenecek bir hikayenin kapısını aralayacak.

'Kasaba Doktoru'nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

'Kasaba Doktoru' her cuma TRT 1 ekranında.

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