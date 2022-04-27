Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi'nden gelen teklifi reddediyor

'Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünde neler olacak:

Hakan bir yandan hastaneyle uğraşırken, bir yandan da Erol Gümüşok'un ameliyatı için plan yapmaktadır. Ömer yıllardır aradığı Kemal Demir'in, yıldızının hiç barışmadığı Hakan Hoca olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar. İyi bir cerrah olmak için iyi bir hocanın yanında yetişmesi gerektiğini çok iyi bilen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi'nden gelen teklifi reddeder.

Herkes Leyla'nın hizmetli olmayı kabul etmeyeceğini, hastaneden ayrılacağını düşünürken, Leyla hizmetli olarak çalışmaya başlar. Ömer'i ise girdiği bir ameliyatta büyük bir sürpriz beklemektedir. Ömer'i bekleyen kötü sürprizler sadece işiyle sınırlı kalmayacak, Leyla'ya olan aşkının önüne de beklemediği bir engel çıkaracaktır.

Erol'un tüm uyarılarına rağmen Yalçın'ın Hakan'ı rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur. Yalçın planlarını devreye sokmaya başladığında bu kez karşısında eskisinden daha güçlü ve kararlı bir Hakan bulacaktır.

Zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever'in yer aldığı dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor.

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