Ömer Çelik: "(Yunanistan'ın Türk azınlığa ait 4 okulu kapatması) Her türlü mutabakata aykırı bir insan hakları ihlalidir" - Haberler

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Ömer Çelik: "(Yunanistan'ın Türk azınlığa ait 4 okulu kapatması) Her türlü mutabakata aykırı bir insan hakları ihlalidir"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (5)

"Yine yanlış bir adım attı Yunanistan ve Türk azınlığa ait 4 tane okulu kapattı. Bakın bu Yunanistan tarafından sistematik olarak yapılan ve insan haklarına aykırı anlaşmalara aykırı her türlü mutabakata aykırı bir insan hakları ihlalidir. Avrupa Birliğinin en başta buna müdahale etmesi gerekir"

AA / Müjdat Genç - Güncel

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