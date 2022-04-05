Ömer Çelik: "Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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