Ömer Çelik: "Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz" - Haberler

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Ömer Çelik: "Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz"

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelik: Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz

Ömer Çelik: Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz

Ömer Çelik: Vatandaşın taleplerini siyasi temsile dönüştürerek siyasetimizi inşa etmeye devam ediyoruz

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Haberler

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