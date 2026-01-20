AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı ve en sert karşılığın verileceğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."