Ak Parti'den Özel'e "Cemevi" Tepkisi: Ak Partimiz Bu Çirkin Sözlerle Yan Yana Getirilemez

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cemevi ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, bu ifadelerin siyasi bir iftira olduğunu ve Alevi değerleri üzerinden siyaset yapılamayacağını vurguladı.

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, cümbüş evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığı'na bağladılar" sözlerine tepki göstererek, "AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyaseti'yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, cümbüş evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözüne tepki gösterdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyaseti'yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle 'gayrı meşru'dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
