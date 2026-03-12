AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, marşın milli varoluşun beyannamesi olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını ifade etti.
Çelik, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşı'mız milli varoluşumuzun beyannamesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde milletimizin abide şahsiyetlerinden, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."
Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser