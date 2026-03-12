Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, marşın milli varoluşun beyannamesi olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstiklal Marşı'mız milli varoluşumuzun beyannamesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız milli varoluşumuzun beyannamesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde milletimizin abide şahsiyetlerinden, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."

