AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'da çöken binalarla ilgili paylaşım Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İstanbul Fatih'te çöken binalar hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için teşekkür ederken, enkaz altındaki vatandaşlar için dua ettiklerini belirtti.
Çelik, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz."
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay