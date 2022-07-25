Ömer Çelik: "(Hamaney ile görüşmede Türk Bayrağının olmaması) Bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına dönük değildir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin ardından basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısına ilişkin ardından basın toplantısı düzenledi. (6) "(Hamaney ile görüşmede Türk Bayrağının olmaması) Bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına dönük değildir" "Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bu çabalarını takdir eden bir açıklama yapması beklenir" AA / Müjdat Genç - Güncel Türkiye Cumhuriyeti AK Parti Türkiye Güncel Haberler

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