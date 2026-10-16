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Ömer Çelik, eski Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Ünlü'ye taziye mesajı paylaştı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden partisinin önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü için taziye mesajı paylaştı. Çelik, Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine, teşkilata ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden partisinin önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Yaşar Ünlü'nün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, teşkilatımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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