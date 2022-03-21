Ömer Çelik: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür" - Haberler

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Ömer Çelik: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür"

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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AK Parti Genel Merkezi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. (2)

Ömer Çelik: (1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür

Ömer Çelik: (1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür

Ömer Çelik: (1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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