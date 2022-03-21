Ömer Çelik: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Ak Parti'nin eser siyasetinde önemli bir semboldür"
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Genel Merkezi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. (2)