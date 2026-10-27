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Ömer Çelik, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için taziye mesajı yayımladı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Kepez'deki hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Çelik, mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilerken yaralı vatandaşa acil şifalar, Kepezlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Afetten etkilenen tüm Kepezli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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