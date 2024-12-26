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Olur-Yusufeli Karayolu Hafta Sonu Yeniden Trafiğe Açılıyor

Olur-Yusufeli Karayolu Hafta Sonu Yeniden Trafiğe Açılıyor
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Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, 29 Ağustos'ta meydana gelen heyelan sonrası yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla bu hafta sonu trafiğe açılacak.

Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos'ta heyelandan dolayı kapanan kara yolu hafta sonu trafiğe açılacak.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Olur ve Yusufeli yolunda heyelan sonrası çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

İki ilçeyi birbirine bağlayan 060-02 KK No'lu devlet yolunda 29 Ağustos'ta gece yarısı meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı aktarılan açıklamada, yolun Ayvalı Barajı ile Hükkan köyü arasında gerçekleşen olay sonrası ekiplerin bölgeye intikal ederek yolu açma çalışmalarına başladığı ancak taş akıntılarının devam etmesi ve heyelanlı kesimde malzeme akmalarının çok fazla boyutlara ulaşması sonucu 060-01 (0-14 kilometreler arası) ve 060-02 KK No'lu (0-29 kilometreler arası) Yusufeli-Olur yolunun trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, heyelan sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüğü teknik ekiplerinin hızlı şekilde AR-GE ve etüt çalışmalarını sahada gerçekleştirdikleri, uygulanacak yapım teknikleri belirlenerek keşif ve ihale hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve yolun mevcut durumuna göre tekrar trafiğe açılabilmesi için iş makineleriyle sahada yoğun çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği ve yolun hafta sonu itibarıyla yeniden trafiğe açılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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