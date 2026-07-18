Makas attığı öne sürülen sürücü kazaya neden oldu; 4 çocuk annesi öldü, eşi ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 çocuk annesi Derya Abalı'nın öldüğü, eşi Hasan Abalı'nın yaralandığı kazaya neden olan sürücü Yusuf Kaygusuz, hastanedeki tedavisi sonrası tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Efeler ilçesinde 4 çocuk annesi Derya Abalı'nın öldüğü eşi Hasan Abalı'nın ise ağır yaralandığı kazaya neden olduğu gerekçesiyle hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf Kaygusuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı