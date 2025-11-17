Haberler

Ölümlü Çığ Olayında Sorumlular Yargılanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin kulüp yöneticisi ve antrenör hakkında dava açıldı. Aile, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M.'nin yargılanmasına başlandı.

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, baba Fatih, anne Gülcan Yazgan, sanıklardan G.Ş. ile taraf avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık B.M. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan kulüp yöneticisi G.Ş. yaşanan olayla ilgili kendisinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını savunarak, olayın Erzurum TOHM sorumluluğunda gerçekleştiğini ifade etti.

Sanık avukatı da bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek, kulübün bu olayda mağdur olduğunu ve müvekkilinin kafile listesinde bile yer almadığını iddia etti.

Baba Fatih ve anne Gülcan Yazgan ise başka sporcuların da başına böyle bir üzücü olay gelmemesi için sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeye katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) görevlisi ise çığ ihbarı gelmesinin ardından kısa sürede olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Olay yerine vardıklarında nizami şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlatan JAK görevlisi, Emre Yazgan'ı ilk olarak ayak kısmından bulduklarını ve kontrol ettiklerinde nabız alamadıklarını anlattı.

JAK görevlisi, yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığını, daha sonra bölgenin tehlikeli olduğunun farkına vardıklarını ve sporcuyu sedyeyle bölgeden hazır bulunan ambulansa taşıdıklarını aktardı.

Jandarma kontrol noktasında bulunan görevli personel ise olayın yaşandığı yerin bulundukları yerin alt tarafında kaldığını, sporcuların bölgeye çıktılarını görmediklerini ve çığ olayını bölgede toplanan vatandaşlardan öğrendiklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sorumlu antrenör B.M.'nin duruşmaya zorla getirilmesine, sanık ve tanıkların tekrar dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin kusurlu olduğu belirtiliyor.

Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğuna işaret edilen iddianamede, bu nedenle doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında sporcunun kusurunun olmadığı ifade ediliyor.

İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.