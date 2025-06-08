Ölümcül Keneleri Selfie ile Fark Etti

Ölümcül Keneleri Selfie ile Fark Etti
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Amasya'da bir adam, cep telefonuyla çektiği selfie sayesinde üzerindeki 25 ölümcül keneyi fark etti ve panikleyerek temizledi. Kendisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na neden olabilecek bu kenelerden dolayı şu an için herhangi bir rahatsızlık belirtisi yaşamadığını belirtti.

Üstündeki ölümcül keneleri selfie sayesinde farketti

AMASYA - Amasya'da buğday tarlasına giden adam, üzerindeki ölümcül keneleri orada cep telefonuyla yaptığı selfie sayesinde fark etti. Bir anda neye uğradığını şaşırıp hayatının şokunu yaşayan Mehmet Fatih Hatipoğlu, üstündeki 25 keneden kontrollü bir şekilde kurtulmayı başardı.

Kurban Bayramında Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyündeki yakınlarını ziyaret eden 42 yaşındaki Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti. Hatıra olarak cep telefonuyla yaptığı selfie çekiminin ardından fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerindeki böceği gören 3 çocuk babası, yakından baktığında bunların kene olduğunu fark edince panikledi. Sonrasında ellerine eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

Orta Karadeniz Bölgesinde bu dönemlerde ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na neden olduğunu bildiği kenelerden dolayı kendisinde şu an için herhangi bir rahatsızlık belirtisi bulunmadığını anlatan Hatipoğlu, "Bu fotoğraf hayat kurtaran selfie oldu. Çünkü ölümle burun buruna geldik. Herkes benim kadar şanslı olamayabilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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