Üye Girişi
Haberi Paylaş

Viyadük altında cansız bedeni bulunan Gökçe'nin intihar ettiği ortaya çıktı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Gökçe E.'nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Cımbızdere Viyadüğü altında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin 13 yaşındaki Gökçe E. olduğu tespit edildi.

ÖLÜ BULUNAN GÖKÇE, VİYADÜKTEN ATLAMIŞ

VİYADÜKTEN ATLAMIŞ

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.'nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.'nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökçe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title