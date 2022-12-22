Viyadük altında cansız bedeni bulunan Gökçe'nin intihar ettiği ortaya çıktı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. Gökçe E.'nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Cımbızdere Viyadüğü altında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin 13 yaşındaki Gökçe E. olduğu tespit edildi.
VİYADÜKTEN ATLAMIŞ
Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.'nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.'nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.