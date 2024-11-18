Oltu'da Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Oltu ilçesinde Gökçedere Mahallesi'nde çıkan yangın, ev ve ahırın tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının nedeni araştırılıyor.
Oltu ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Gökçedere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzeri olay yerine itfaiye sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek ev ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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