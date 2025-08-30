Oltu'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Olay sonrası bölgede 8 boş kovan bulundu, polis kaçan saldırganı arıyor.
Cumhuriyet Bulvarı'nda Oğuzhan Ö, husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açıp uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan Gür'ü, Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 8 boş kovan bulundu.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel