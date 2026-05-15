Erzurum'da silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi'nde dün silahla Alican Zengin'in (32) öldüğü M.A.K'nin (20) yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan İ.G'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca zanlının, çeşitli suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.